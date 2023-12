W 10. edycji "Rolnik szuka żony" dużo zamieszania wywołał fakt, że Waldemar, biorąc udział w programie, kontaktował się z inną kobietą. Produkcja skonfrontowała go z tym faktem, postawiła warunek, że musi zerwać ten kontakt. Rolnik przyznał się do tego kandydatkom, które zaprosił na gospodarstwo, jednak przedstawił im lekko zmienioną wersję. Czy skonfrontował to z nimi, po emisji odcinka w TVP? Zapytaliśmy Waldemara wprost, podczas jego wizyty w redakcji Party.pl.

Ogromna afera u Waldemara z "Rolnik szuka żony" sprawiła, że produkcja musiała reagować. Widzowie od razu wytknęli rolnikowi, że kiedy opowiedział o kobiecie, z którą utrzymywał kontakty poza programem, uczestniczkom to nie wyjaśnił, że jego sekret wyszedł na jaw, ponieważ został nakryty przez produkcję. Skonfrontowaliśmy Waldemara z tą sytuacją i zapytaliśmy, dlaczego ukrył ten ważny szczegół:

Jak do dziewczyn podszedłem do tego stołu, to też nie było pokazane, że ja powiedziałem dziewczynom: Dziewczyny, jeśli się źle czujecie, że źle postąpiłem to możecie opuścić gospodarstwo. (...) Ja chciałem być do nich w porządku. W kwestii tego czy byłem, czy nie byłem to pokazano to jak pokazano.

mówił Waldemar w rozmowie z Party.pl