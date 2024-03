Ewa z "Rolnik szuka żony" do niedawna publikowała kolejne zdjęcia z koncertów i występów, ale teraz zrobiła wyjątek i opublikowała zdjęcie z wyjątkową osobą, która zajmuje najważniejsze miejsce w jej sercu. Co za wyjątkowy kadr... Takiego zdjęcia nikt się nie spodziewał zobaczyć!

Reklama

Ewa z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoją miłością

Ewa szukała swojej drugiej połówki w programie "Rolnik szuka żony" i napisała list do Waldemara. Początkowo wydawało się, że ta dwójka idealnie do siebie pasuje, ale ich relacja szybko się zakończyła, a decyzję o jej zakończeniu podjęła Ewa. Dziś oboje układają sobie życie, a Waldemar nie ukrywa, że jest zakochany w Dorocie. Tymczasem Ewa w mediach społecznościowych nie poruszała prywatnych tematów, aż do teraz! Ewa z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie swojego syna, który gra na klawiszach. Wygląda na to, że chłopiec odziedziczył miłość do muzyki po swojej mamie i już próbuje swoich sił... Prawdziwa artystyczna dusza.

Instagram @ewaa_ka93

Ewa w programie "Rolnik szuka żony" nie ukrywała, że ma syna, podobnie zresztą jak Dorota i sam Waldemar. Rolnik podczas rozmów ze swoimi partnerkami wielokrotnie poruszał temat dzieci i mówił wprost, że w przyszłości jeszcze chciałby zostać ojcem. Już po zakończeniu roku szkolnego Waldemar i Dorota planują zamieszkać razem i wydaje się, że to będzie prawdziwy sprawdzian dla ich związku. Synowie Waldemara i Doroty mieli okazję się już poznać i cała czwórka była nawet na rodzinnym wyjeździe w góry.

Ewa z Rolnik szuka żony Facebook/Rolnik szuka żony

Sądzicie, że niebawem również Ewa z "Rolnika" ogłosi, że jest w związku?

Ewa z Rolnik szuka żony Instagram @ewaa_ka93

Reklama

Zobacz także: Niepokojące wieści od Waldemara z "Rolnika". Uczestnik wydał pilne oświadczenie

Zobacz także