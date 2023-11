Ewa z "Rolnik szuka żony" jest uważana za jedną z najładniejszych uczestniczek tego sezonu. Nic dziwnego w końcu kandydatka Waldemara może się pochwalić nienaganną urodą. Jej znakiem rozpoznawczym są długie czarne włosy, które przykuwają uwagę. Jednak zaledwie rok temu 30-latka miała blond fryzurę — a my ledwo co ją rozpoznaliśmy.

Ewa z "Rolnik szuka żony"w blond włosach. Takiej jej jeszcze nie widzieliśmy

Ewa to uczestniczka 10. edycji miłosnego hitu TVP, do którego się zgłosiła, by powalczyć o serce Waldemara. Rolnik od razu zainteresował się piękną kandydatką z Wyrzyska, którą ostatecznie wybrał. W ostatnim odcinku Waldemar z "Rolnik szuka żony" zaczął mieć jednak wątpliwości, czy jego wybranka zechce zmienić swoje życie i przeprowadzić się do niego na gospodarstwo. Oboje jednak deklarują, że chcą dać szanse tej relacji, a co z tego wyniknie, okaże się w najbliższych odcinkach.

Nie da się ukryć, że widzowie polubili Ewę za jej dobre serce, uczestniczka show przykuwał również uwagę swoją urodą i długimi czarnymi włosami, które są jej znakiem rozpoznawczym. Jednak rok temu kandydatka Waldemara miała zupełnie inną fryzurę. Sami zobaczcie!

Ewa z "Rolnik szuka żony" screen Rolnik szuka żony TVP

Na Instagramie uczestniczki "Rolnik szuka żony" znaleźliśmy nagranie, na którym prezentuje się w blond lokach. Kandydatka Waldemara wyglądała w nich obłędnie — a my nie możemy oderwać od niej wzroku.

Ewa z "Rolnik szuka żony" Instagram @ewa_kaa93

A wy wolicie Ewe z "Rolnik szuka żony" w blond czy czarnych włosach? Jedno jest pewne! W obu fryzurach prezentuje się spektakularnie.

Waldemar i Ewa z "Rolnik szuka żony" screen "Rolnik szuka żony" 10