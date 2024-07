Eva Halina Rich opowiedziała o relacjach w "Agencie". Była uczestniczka programu zdradziła, że w czasie nagrywania show w RPA nawiązała przyjaźnie i świetnie się bawiła. W specjalnym wywiadzie dla Party.pl powiedziała, że zaprzyjaźniła się z Sylwią Szostak, Dominiką Tajner-Wiśniewską i... Michałem Szpakiem! A co myśli o jednym z najbardziej kontrowersyjny uczestników show, Antku Królikowskim?

Czy on jest miły? On był bardzo miły! Ja nie mam nic do niego - powiedziała Eva Halina Rich.