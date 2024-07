Tak jak typowaliśmy od początku - Ewa Farna trafiła do wielkiego finału 3. edycji "Bitwy na głosy". Najgorętsza gwiazda tego sezonu show zagwarantowała sobie udział w wielkim finale dzięki dobremu występowi jej drużyny z Sosnowca. Podopieczni Ewy wykonali utwory: "Nad przepaścią" Braci Cugowskich i "You Shook Me All Night Long" AC/DC. Z takim powerem nie poradził sobie Liber.

Reklama

Decyzją telewidzów, Liber musiał spakować walizki i wrócić do rodzinnych Oborników. Covery przebojów "I Kissed A Girl" Katy Perry i "Bo z dziewczynami" Jerzego Połomskiego okazały się za słabe by pokonać drużynę Farnej.

Podczas wczorajszego odcinka wystąpił także Andrzej Piaseczny, który tydzień temu wywalczył sobie bilet do finału. Jego drużyna z Kielc zaprezentowała świetne wykonanie legendy popu i ikony gejów - Cher "The Shoop Shoop Song". Andrzej zna się na dobieraniu utworów ;) Tym występem potwierdzili tylko, że na finał zasłużyli w stu procentach.

Zobacz: Piaseczny w finale "Bitwy na głosy", a Farna zagrożona!

Kto sięgnie po nagrodę główną 3. edycji "Bitwy na głosy"? Piaseczny czy Farna? Zagłosujcie w naszym sondażu:

Zobacz także

Reklama

Na scenie pojawili się także gościnnie: Halina Mlynkova, Rafał Maserak, Kasia Zielińska i Alicja Węgorzewska. Bogatą galerię zdjęć prezentujemy poniżej: