Wiele wskazuje, że tegoroczna wiosna będzie należała do Ewy Farnej. Gwiazda dołączyła do jury "X-Factor" i chociaż jeszcze nie pojawił się żaden odcinek, czy nawet telewizyjna relacja, już podniosła zainteresowanie. Wszystko przez eksponowanie swojego dużego biustu. A w zasadzie zrobił do Kuba Wojewódzki, który na facebookowym profilu udostępnił takie oto zdjęcie:

Przed świętami do mediów powrócił na nowo temat nieidealnej figury gwiazdy. My lubimy Ewę właśnie za to, że zawsze jest sobą i stawia na naturalność. W końcu o takich piersiach jakie ma ona pewnie przez lata marzyły Natalia Siwiec czy Iwona Węgrowska.

Jak wam się podoba wyzywająca Ewa?

