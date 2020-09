W niedzielę 6. września poznaliśmy pierwszą finalistkę "Szansy na sukces - Eurowizja Junior"! Jury w składzie Viki Gabor, Piotr Rubik oraz Edyta Górniak zdecydowało, że to właśnie Lena Marzec powalczy o zwycięstwo w finale programu i będzie miała szansę na reprezentowanie naszego kraju podczas Eurowizji Junior 2020! Lena, pomimo młodego wieku, ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Wystąpiła między innymi w programie "The Voice Kids"! Poznajcie tę wspaniałą, młodą artystkę.

Znamy pierwszą finalistkę "Szansy na sukces - Eurowizja Junior"! To 12-letnia Lena Marzec

"Szansa na Sukces - Eurowizja Junior 2020" właśnie ruszyła! W programie zostanie wyłoniony polski reprezentant, który już w listopadzie zaśpiewa w Warszawie w konkursie Eurowizji Junior. W ubiegłym roku zwycięstwo dla Polski zdobyła Viki Gabor, która porwała Europę swoim hitem "Superhero". Wiktoria została wybrana do reprezentowania naszego kraju właśnie w programie "Szansa na sukces". Jak widać, ten system świetnie się sprawdził, dlatego również w tym roku preselekcje są organizowane w ten sam sposób.

Dzisiaj Viki Gabor zasiadła w jury, obok Piotra Rubika i Edyty Górniak. To właśnie ta trójka wspaniałych artystów wybrała pierwszą finalistkę "Szansy na sukces - Eurowizja Junior". Wybór padł na Lenę Marzec! Młoda artystka świetnie wykonała utwór Edyty Górniak, "Andromeda".

Lena Marzec ma dopiero 12 lat, ale śmiało można powiedzieć, że jak na swój wiek, jest już bardzo doświadczoną wokalistką. Piosenkarka wystąpiła w drugiej edycji programu "The Voice Kids" i podczas przesłuchania w ciemno wykonała utwór "Nobody's Perfect" z repertuaru Jessie J. Lenie udało się odwrócić fotele wszystkich jurorów i zdecydowała się pójść do drużyny Tomsona i Barona. Dotarła do finału programu, jednak nie weszła do ścisłej czołówki, ustępując… Viki Gabor!

Lena uczy się gry na ukulele i pianinie. Oprócz śpiewania lubi taniec, szermierkę oraz gimnastykę. Czy to właśnie ona będzie reprezentować nasz kraj podczas Eurowizji Junior 2020? Tego dowiemy się za kilka tygodni!