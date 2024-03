Dziewiąta edycja "Love Island" nieustannie dostarcza widzom wielu emocji, a tym razem na tapecie internautów znalazł się wątek Adriana i Emi. Namiętny pocałunek tej dwójki nieźle wszystkich zszokował, bo jak wiadomo, wcześniej Adrian był w bliskiej relacji z Wiki, która na "Wyspie Miłości" mocno kolegowała się właśnie z Emi. Kiedy jednak Wiktoria odpadła z programu, Emi szybko przystąpiła do walki o serce Adriana, a on się temu nie opierał. W sieci burza!

Namiętny pocałunek Emi i Adriana z "Love Island"

Emi to zdecydowanie jedna z najbardziej barwnych uczestniczek 9. edycji "Love Island", która wzbudza mieszane uczucia wśród fanów show. Teraz po raz kolejny to właśnie zachowanie tej bohaterki przykuło szczególną uwagę internautów. Wszystko przez to, że Emi tuż po odpadnięciu swojej przyjaciółki Wiki z programu, zaczęła podbijać do Adriana! W zwiastunie kolejnego odcinka show możemy nawet usłyszeć, że Emi, walcząc o serce Adriana, będzie chciała szybko zapomnieć o swojej koleżance i o tym, co łączyło jej kumpelę z "Wyspy miłości" z Adrianem.

Chcę porozmawiać trochę o Wice. Ja jestem w stanie ją wyrzucić z tej głowy - oznajmiła z radością do Adriana, Emi

Emi z Love Island mat.pras.

Wygląda na to, że Adrian również szybko zapomniał o Wiki i spodobało mu się wyznanie Emi, bo chłopak nie miał oporów, żeby chwilę później namiętnie się z nią pocałować! Zachowanie tej dwójki mocno oburzyło fanów "Love Island".

Adrian i Emi są siebie warci, żenujące, Adrian szybko się potrafi odkochać, a taki wierzący haha

Porażka Adrian i Emi

A tak udawała przyjaciółkę Wiki, po prostu żenada

Emi - koleżanka Wiki , była Dana . Adrian - przyjaciel Dana były Wiki . ADRIAN gratulacje zachowania !!! Żenada

Emi, Tobie już dziękujemy... Głos oddany - piszą fani programu

Jak potoczą się losy Emi i Adriana na "Wyspie miłości"? O tym przekonamy się w najbliższych odcinkach "Love Island"! Jedno jest pewne - będzie się działo!

W tym miejscu warto też dodać, że do willi właśnie wszedł nowy uczestnik, który może sporo namieszać. Jak się okazało, do "Love Island" dołączył gwiazdor "Top Model"!

