Elżbieta Romanowska opowiedziała Party.pl o tym jak wyglądają taneczne układy do "Tańca z Gwiazdami". Będą podnoszenia aktorki przez Rafała Maseraka?

Wiele emocji w mediach wzbudziło to, że tancerz zatańczy z aktorką o bardziej kobiecych kształtach. Fani zaczęli zastanawiać się, czy w ich choreografiach będę podnoszenia i czy oboje się na nie odważą. Rafał Maserak odpowiedział nawet zabawnie na jeden z komentarzy internautów.

A jak do tego podchodzi sama Elżbieta Romanowska? Zdradziła to Party.pl:

Kompletnie nie wiem dlaczego to urosło do rangi jakiegoś problemu. Myśmy nigdy nie mówili, że takich rzeczy nie będzie. Prawda jest taka, że - żeby taniec był ciekawy i fajny - to podnoszenia wcale nie są potrzebne. Ja też do tej pory myślałam, że jeśli coś ma być widowiskowe, to podnoszenia muszą być. A przy Rafale uczę się, że właśnie nie - mówi gwiazda "Rancza".