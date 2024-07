Elżbieta Romanowska opowiedziała o emocjach, które towarzyszą jej przed finałem "Tańca z Gwiazdami". Czy aktorka wygra program i pokona Annę Karczmarczyk? To bardzo możliwe, bo od początku była faworytką show! Jednak bez względu na ostateczny werdykt, Elżbieta Romanowska w programie wiele zyskała. Nie tylko znacząco schudła i nabyła nowych umiejętności, ale również... znalazła wielką miłość. Przed kamerą Party.pl zdradziła, jaką!

Ja zakochałam się okropnie w tańcu! To jest w dużej mierze zasługa Rafała. To on pierwszy we mnie uwierzył. To on pierwszy powiedział: "Damy radę" - zdradziła Romanowska.