Kto decyduje o tym, czyj dom wyremontuje ekipa "Naszego nowego domu" i jakie warunki muszą spełniać rodziny, które poznajemy w programie? Katarzyna Dowbor w najnowszym wywiadzie odpowiedziała na pytania, które z pewnością zadaje sobie wiele widzów hitu Polsatu. Prowadząca "Nasz nowy dom" w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" zdradziła kulisy programu! Jakich domów nie remontuje ekipa "Naszego nowego domu"? "Nasz nowy dom" już od kilku lat jest jednym z największych hitów Polsatu. Premiera programu odbyła się we wrześniu 2013 roku i od samego początku prowadzi go Katarzyna Dowbor. Do tej pory ekipa hitu Polsatu wyremontowała już ponad 200 domów, ale- jak sama prowadząca przyznaje- pomocy potrzebuje jeszcze wiele rodzin. Katarzyna Dowbor w wywiadzie dla "Dziennika Łódzkiego" zdradziła, kto decyduje o tym, czy dom danej rodziny zostanie wyremontowany. To wcale nie prowadząca podejmuje tak ważną decyzję! Często są to budynki, które się do tego nie nadają. Jedyne co można zrobić, to je zburzyć. W komisji, która jedzie do rodziny, jest szef ekipy budowlanej. Musi potwierdzić, że dom można remontować, choć potem wychodzą w trakcie różne rzeczy... Poza tym rodzina musi mieć uregulowane sprawy własnościowe. Nie możemy remontować domu gminie czy kwaterunkowi. Nie mamy bowiem pewności, czy taki dom lub mieszkanie zostanie przy rodzinie- przyznała gwiazda Polsatu. Prowadząca "Nasz nowy dom" zdradziła przy okazji, jakich domów nie mogą wyremontować i jakie warunki musi spełnić rodzina, której chcą pomóc. Musimy też sprawdzić, czy w takim domu nie ma alkoholu czy innej patologii. Trudno remontować rodzinie, która to wszystko zaprzepaści. Wiadomo, że choroba alkoholowa jest straszna. Ale...