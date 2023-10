Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" są parą niemal od dwóch lat - w programie zaiskrzyło między nimi od razu, i choć ich relacja nie należała do najłatwiejszych, oboje udowodnili, nie tylko widzom, że są sobie przeznaczeni. Szybko ze sobą zamieszkali, co więcej - Jay przeprowadził się nawet do rodzinnego domu swojej partnerki. Jak został przyjęty przez rodziców Elizy?

Eliza z "Hotelu Paradise" o reakcji rodziny na Jay'a

Jay po dwóch tygodniach po zakończeniu "Hotelu Paradise" przeprowadził się z USA do Polski i... zamieszkał z Elizą i jej rodzicami w ich domu! Spędzili tam aż rok! Okazuje się jednak, że relacje Jay'a z "teściami" są doskonałe. Chłopaka zwłaszcza pokochała babcia Elizy:

Przyjęli go super, oni go po prostu uwielbiają, a moja babcia to kocha go bardziej niż mnie, bo babcia zawsze znajdzie jakiś powód, żeby tam się przyczepiać, a Jay'uś to święty, idealny. Potraktowali go jak członka rodzina, idealny rodzice, idealny facet mówi nam Eliza z "Hotelu Paradise".

A co ją najbardziej "zszokowało"? Zobaczcie!

