Za nami już wszystkie śluby w 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", na ślubnym kobiercu stanęły trzy pary, które zostały dopasowane przez ekspertów. W najnowszej edycji w roli ekspertek zobaczymy: Juliettę Dębską, Hannę Kąkol i Zuzannę Butryn. Postanowiliśmy zapytać psycholożkę, Zuzannę Butryn co sądzi o poszczególnych para. Co powiedziała nam ekspertka?

Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wypowiedziała się na temat relacji dwóch par

Za nami pierwsze odcinki 9. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym na ślubnym kobiercu stanęły trzy pary: Kornelia i Marek, Kinga i Marcin oraz Magda i Krzysztof. Widzowie od razu zaczęli wytypowywać parę, która ma największą szansę na miłość po programie. Nie da się ukryć, że każda para jest inna, a ich reakcja na swojego partnera nie zawsze była taka sama. Najwięcej emocji wzbudził jednak ślub Marcina i Kingi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", nie dało się ukryć, że mąż nie był zadowolony ze swojej żony. Zapytaliśmy więc ekspertkę z programu, Zuzannę Butryn by skomentowała relacje pary i to, że widzowie nie daję im żadnych szans.

Tutaj widzimy obawy Marcina, o których mówi na setkach. W odcinku widać jak jest sceptyczny, a wręcz momentami, jak mówią internauci, rozczarowany. Pamiętajmy, że czasem łatwo wyciągnąć pochopne wnioski, pochopnie ocenić. Ślub to niewątpliwie stresujące doświadczenie, a dodajmy do tego fakt, iż nie znamy osoby, która za chwilę zostanie naszą żoną. Nikt z nas nie wie jak reagowałby w takiej sytuacji, dlatego ważna jest wyrozumiałość internautów do emocji uczestników - powiedziała Zuzanna Butryn.

Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uważa, że widzowie nie powinni wyciągać pochopnych wniosków. Psycholożka tłumaczy, że każdy reaguje na stres inaczej, a uczestnikom towarzyszyły ogromne emocje.

Marcin mówi, że potrzebuje czasu aby lepiej poznać swoją partnerkę, dopiero kolejne tygodnie pokażą jak rozwinie się relacja. To co wydaje mi się najważniejsze to otwartość na poznawanie drugiej osoby, przyglądanie się temu jak czujemy się w jej towarzystwie, jakie są nasze wspólne wartości, cechy, ale też wady, na które być może zgodzimy się przymknąć oko - dodała.

Zuzanna Butryn nawiązała również do relacji Kornelii i Marka, którzy są ulubieńcami widzów. To właśnie im, internauci wróżą miłość po programie. Co ma do powiedzenia ekspertka o ich relacji?

Kornelia i Marek zaczęli okazywać sobie małe gesty czułości na weselu, to może być wzmacniające na początku relacji. Okazywanie sobie zainteresowania, dbanie o drugą osobę, czuły gest- takie zachowania dla pary, która dopiero się poznaje mogą być wartościowe. Oczywiście o ile dwie strony są na to gotowe. Marek i Kornelia pokazali nam także jak poradzili sobie z dylematem czy zmienić miejsce przyjęcia. Możemy zaobserwować ich współpracę i spokojne podejście do sytuacji, która ich zaskoczyła - powiedziała espertka.

