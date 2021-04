Ekipa "Pytania na Śniadanie" w żałobie. Tomasz Wolny żegna koleżankę: "Spoczywaj w pokoju"

Pandemia koronawirusa przedwcześnie i niespodziewanie zakończyła życie wielu osób. Ekipa "Pytania na Śniadanie" od kilku dni pogrążona jest w żałobie i nieopisanym smutku. Z powodu zarażenia wirusem Covid-19, zmarła uwielbiana przez wszystkich pani Kasia - garderobiana, która z członkami zespołu "Pytania na Śniadanie" związana była od lat.

Przepiękny wpis upamiętniający panią Kasię opublikował również Tomasz Wolny.

Ekipa "Pytania na śniadanie" pogrążona jest w smutku. Niestety, z powodu koronawirusa odeszła jedna z uwielbianych pracownic zespołu. Chociaż Pani Kasi nie było widać na obrazku w telewizji ale jej rola była nieoceniona. Jako pierwszy o śmierci koleżanki z pracy poinformował Tomasz Kammel. Upamiętniające panią Kasię wideo pojawiło się także na oficjalnym profilu "Pytania na Śniadanie" w mediach społecznościowych.

Głos zabrał również Tomasz Wolny, jeden z gospodarzy śniadaniówki:

Nie wierzę, bo po prostu nie sposób uwierzyć w to, że wchodzisz do naszej garderoby, w której witała Cię Kasia... i już nigdy się tu nie spotkamy, nigdy nie zobaczymy... - zaczął swój wpis na Instagramie

Tomasz Wolny nie może uwierzyć, że już nigdy nie spotka w pracy uwielbianej przez wszystkich garderobianej, która od lat służyła ciepłym słowem i potrafiła pocieszyć w nawet najbardziej patowej sytuacji:

Jak przekazał Tomasz Kammel, pani Kasia, garderobiana z "Pytania na Śniadanie" zmarła z powodu zakażenia koronawirusem

Widocznie w tej niebiańskiej garderobie, potrzebny był kolejny Anioł... I choć z całego serca w to wierzymy i o to się modlimy, to łącząc się w bólu z Jej wspaniałą Rodziną... po ludzku serce pęka i bardzo, nasza Kasiu, będzie nam Ciebie brakować... Spoczywaj w pokoju... Do zobaczenia❤️ #Kasia - zakończył wpis Tomasz Wolny