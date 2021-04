Syn Krzysztofa Krawczyka znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Krawczyk Junior ubiega się o mieszkanie komunalne

Syn Krzysztofa Krawczyka wkrótce będzie musiał opuścić mieszkanie, w którym do tej pory miał swój pokój? Krzysztof Cwynar, twórca łódzkiego Studia Intergracji, w rozmowie z mediami opowiedział o trudnej sytuacji Krawczyka Juniora. Kompozytor w wywiadzie dla "Faktu" opowiedział o sytuacji Krzysztofa Krawczyka i zdradził, co wydarzyło się na i po pogrzebie artysty. Na temat Krysztofa Juniora wypowiedziała się też wdowa po piosenkarzu.

Śmierć Krzysztofa Krawczyka wstrząsnęła wszystkimi. Niestety, chociaż od pogrzebu tego wybitnego artysty minęło już kilka tygodni, wciąż nie milkną echa tego, co wydarzyło się podczas ostatniego pożegnania. Kilka dni po pogrzebie doszło do medialnej przepychanki między Marianem Lichtmanem z zespołu "Trubadurzy" (w zespole grał również Krawczyk), a menedżerem i żoną Krzysztofa Krawczyka. Marian Lichtman odpowiedając na oskarżenia, że "przepychał" się na pogrzebie odpowiedział, że bronił wtedy syna zmarłego artysty.

W miejscu, w którym odbywały się uroczystości pogrzebowe, dostrzegłem gdzieś z tyłu Krzysia, syna piosenkarza. Można powiedzieć, że był bojkotowany, więc ja go popchnąłem naprzód i powiedziałem: "Idź do samej trumny, pożegnaj swojego tatę". Tak zrobił, choć nieśmiało, a jak zobaczył to Kosmala, to prawie szału dostał - mówił w rozmowie z "Faktem".