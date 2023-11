Edyta Herbuś rozstała się z, ale szybko znalazła pocieszenie w ramionach nowego wybranka. Piotr jest byłym partnerem Doroty Gardias i ojcem jej córeczki. Czy teraz założy rodzinę z Edytą? Gwiazda zdradziła w "Twoim imperium", że z pewnością przyjdzie na to czas.

Chyba każda kobieta myśli o macierzyństwie. Ale nie chcę wywierać presji na sobie. Mój wiek nie ma tu nic do rzeczy. Po prostu poczekam, aż potrzeba posiadania dziecka przyjdzie do mnie sama - powiedziała w rozmowie z tygodnikiem dając do zrozumienia, że sama nie jest jeszcze na to gotowa.