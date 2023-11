Już w najbliższy piątek, 17 maja, stacja Polsat wyemituje ostatni odcinek dziewiątej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak już wiemy, w wielkim finale o zwycięstwo będą walczyć dwie pary: Joanna Mazur i Jan Kliment oraz Tomasz "Gimper" Działowy i Natalia Głębocka. Która para zachwyci swoim tańcem i wygra taneczne show? Tego dowiemy się już za kilka dni. Jedno jest pewne, zapowiada się zacięta walka między faworytką jury Joanną Mazur, a faworytem widzów Tomaszem Działowym. Okazuje się również, że stacja Polsat przygotowała wyjątkową niespodziankę dla widzów "Tańca z Gwiazdami" i zaprosiła do show znaną gwiazdę, która zaśpiewa w wielkim finale. Kto wystąpi w ostatnim odcinku programu?

Reklama

Edyta Górniak w finale "Tańca z Gwiazdami"

Jak informuje "Fakt" to Edyta Górniak zaśpiewa w wielkim finale "Tańca z Gwiazdami". Według doniesień dziennika piosenkarce na planie show będzie towarzyszył... ochroniarz. Dlaczego?

Pojawi się w diamentach: kolii oraz dodatkach wartych ćwierć miliona złotych - twierdzi informator Faktu.

A jaką piosenkę usłyszą widzowie "Tańca z Gwiazdami"? Jak informuje magazyn "Tele Tydzień" Edyta Górniak zaśpiewa wielki hit Whitney Houston "I have nothing"- do tego utworu mają zatańczyć wszyscy uczestnicy dziewiątej edycji show.

Będziecie oglądać wielki finał dziewiątej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Przypominamy, że w ostatnim odcinku pojawi się również Michał Malitowski!

Edyta Górniak zaśpiewa w finale "Tańca z Gwiazdami".

ONS.pl

Przypominamy, że w finale ma pojawić się również Michał Malitowski.

East News