1 z 4

Od marca brakowało Cię za jurorskim stołem w 9. edycji Tańca z Gwiazdami. Zniknąłeś też z mediów społecznościowych. Co się stało?

Michał Malitowski: Tuż przed konferencją ramówkową Polsatu, a więc kilka dni przed pierwszym odcinkiem „Tańca z Gwiazdami”, dopadła mnie kontuzja pleców. To nawet dobre określenie, że właśnie dopadła. Bo zawsze miałem problemy z plecami, a kontuzje nie są niczym nadzwyczajnym w życiu tancerza i sportowca. Prędzej czy później należało się tego spodziewać. Ale ja się nie spodziewałem. Miałem kompletnie zorganizowane życie, wszystko poukładane, dopięte na ostatni guzik. Kontrakty podpisane na dzień po dniu. Bilety na samolot wykupione z wyprzedzeniem. No i jestem tatą, moja córka ma trzy latka, do tego trzeba być zdrowym i silnym. A tu jeden element burzy to wszystko w jednej chwili.

Rozumiem, że przez ten cały czas stawałeś na nogi, a więc szpital, rekonwalescencja, rehabilitacja?

Tak, wracałem do zdrowia i sprawności. Trochę w Londynie, a trochę w Polsce. Pozbierałem się, podleczyłem, zebrałem energię, także od tych, którzy pomogli mi stanąć na nogi, a teraz wrócić do pracy i dawnych aktywności. I dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak szybko udało mi się z tym uporać. Lekarzom, rodzinie, przyjaciołom. Mam szczęście do ludzi, z którymi współpracuję. Gdyby nie na przykład przyjaciele z Polsatu i produkcji Tańca z Gwiazdami, nie wróciłbym tak szybko do programu. A pojawię się tam już w finale tej edycji, czyli 17 maja!

Michał Malitowski o powrocie do TZG: