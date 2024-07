1 z 6

Edyta Górniak zostanie jurorką nowego programu TVP 1 "Hit, Hit, Hurra"? Jak udało nam się dowiedzieć, dopiero trwają negocjacje pomiędzy producentami a diwą. O tym, czy Edyta Górniak rzeczywiście weźmie udział w show, dowiemy się jeszcze w tym tygodniu.

Nowy program TVP 1 - "Hit, Hit, Hurra"

We wrześniu w TVP 1 pojawi się nowy talent-show dla dzieci „Hit, Hit, Hurra”. Jest to autorski projekt Telewizji Polskiej oraz Marcina Perzyny. W programie wezmą udział dzieci w wieku od 6 do 17 lat. Formuła ma być podobna do znanego już wcześniej "Od przedszkola do Opola".

Program ma mieć charakter misyjny - uczestnicy show nie będą negatywnie oceniani przez jurorów ani nie będą odpadać w kolejnych odcinkach - mówi Wirtualnym Mediom Joanna Klimek, szefowa programowa Telewizji Polskiej.

W show mamy również zobaczyć duety gwiazd z dziećmi. Nowy talent-show „Hit, Hit, Hurra” będzie emitowany w TVP1 w środę o godz. 20.30.

Edyta Górniak jurorką nowego show?

Producentom zależy na tym, żeby to Edyta Górniak została przewodniczącą jury. Wszyscy wiedzą, że nikt nie przyciągnie takiej publiczności jak ona, ponadto - cenią jej doświadczenie w tej roli. Diwa jurorowała już w "The Voice of Poland" i "Jak oni śpiewają". Negocjacje jeszcze trwają, ale z naszych informacji wynika, że ostateczna decyzja, czy diwa pojawi się w show, zapadnie w tym tygodniu.

Czy Edyta Górniak zostanie jurorką programu "Hit, Hit, Hurra?". Jej fani na pewno na to liczą!

