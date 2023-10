Dokładnie dwa lata temu, 30 lipca 2021 roku, Sylwia Peretti i jej ukochany, Łukasz Porzuczek, stanęli na ślubnym kobiercu. Ślub i wesele pary były jak z bajki, a sama bohaterka "Królowych życia" chętnie pokazywała kadry z tego pięknego dnia w swoich mediach społecznościowych. Dziś, w tych bardzo trudnych chwilach, to właśnie mąż jest dla Sylwii największym wsparciem...

Sylwia Peretti i Łukasz Porzuczek poznali się blisko dekadę temu w krakowskim klubie Frantic. Ukochany gwiazdy "Królowych życia" długo starał się o jej względy, a gdy w końcu udało mu się zdobyć serce Sylwii Peretti, oświadczał się jej aż pięć razy! Oczywiście ten pierwszy raz, gwiazda zapamiętała najmocniej.

- Byłam tak wzruszona, stałam ze ściśniętym gardłem, że nie odpowiedziałam, tylko się przytuliłam. Na następny dzień, mówi do mnie: „no w końcu jesteś moją narzeczoną!” A ja zażartowałam: „Przecież nic ci jeszcze nie odpowiedziałam, ale mam jeszcze 4 puste palce, może w końcu się uda”. On jak to on, niewiele myśląc, mówi ok. Tak też się stało! - wspominała niedługo po swoim ślubie Sylwia Peretti w rozmowie z portal.janachowska.pl.