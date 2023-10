Ewa Minge w najnowszym wpisie na Instagramie zabrała glos w sprawie Sylwii Peretti, która kilka dni temu pochowała swojego jedynego syna. 24-letni Patryk zginął w wyniku wypadku w Krakowie, a razem z nim życie stracili również jego trzej koledzy. Po tym, jak okazało się, że to syn Sylwii Peretti siedział za kierownicą na celebrytkę wylała się fala hejtu. Teraz Ewa Minge w mocnych słowach staje w obronie Sylwii!

Sylwia Peretti z "Królowych życia" przechodzi właśnie największy koszmar, jakiego może doświadczyć rodzic. Bohaterka hitu TTV w nocy z 14 na 15 lipca straciła swoje jedyne dziecko, syna Patryka. 24-letni mężczyzna zginął w wyniku wypadku do którego doszło w Krakowie. W miniony piątek odbył się jego pogrzeb. Niestety, ostatnio okazało się, że zdewastowano grób syna Sylwii Peretti. Menadżer Sylwii ujawnił wówczas, że tuż po pogrzebie grób został zniszczony a Sylwia była zastraszana.

Teraz dramat Sylwii Peretti skomentowała Ewa Minge. Projektantka opublikowała mocny wpis na Instagramie.

Obserwuje to co dzieje się w przestrzeni medialnej z powodu śmierci młodych ludzi, śmierci niewątpliwie spowodowanej przez pijanego kierowcę syna celebrytki @sylwia_peretti . Rzecz stała się straszna i trudno wybaczyć głupotę, bo tam gdzie smierć kosi nie ma prostych emocji i logicznych . Wszyscy, którzy zginęli byli współwinni, bo pozwolili prowadzić auto pijanemu koledze i jeszcze do niego wsiedli. Koniec winy i kary- zaczęła swój wpis.