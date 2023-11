Karolina i Bartek swoją relacją, którą stworzyli po zakończeniu przygody z "Love Island" przyćmili cały finał programu. Nie obyło się bez kontrowersji, kiedy Jaqueline wyznała, że przyłapała ich razem. Ostatecznie oboje przyznali, że nawet w programie ciągnęło ich do siebie i spędzili długie godziny na rozmowach poza kamerami. A jak dziś wygląda relacja Karoliny i Bartka? Wszystko zdradziła Karolina!

Karolina z "Love Island" w rozmowie z redaktorką Party.pl Angeliką Bielską opowiedziała o relacji z Bartkiem po programie. Jak teraz im się układa?

Dobrze się skończyło, bo teraz postanowiliśmy budować tę relację poza kamerami, wszystko sobie wyjaśniliśmy i tak prawdę powiedziawszy, po naszym powrocie do domu tak kilka dni spędziliśmy z rodziną, ale byliśmy stęsknieni i mówimy: 'To, co pierwszy wspólny weekend?'. Sami byliśmy podekscytowani. Dawno nie czułam takich etapów, (...) bo ja zawsze wchodziłam w te relację - 'Dobra jesteśmy razem' i tak się mega angażowałam, takie stare małżeństwo, a tutaj była taka ekscytacja, bo zobaczymy się pierwszy raz bez kamer, jak będziemy rozmawiać, Było tyle emocji i ekscytacji.

powiedziała wprost Karolina.