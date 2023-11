Po finale 8. edycji „Love Island” emocje sięgnęły zenitu, gdy Jaqueline przyłapała Bartka w łóżku z Karoliną. Cała historia odbiła się echem w mediach, a emocje dopiero od niedawna zaczęły opadać. Teraz Karolina odniosła się do całej tej sytuacji i zdradziła, jak się z tym czuje, że zraniła Jaqueline. Okazuje się, że uczestniczka miłosnego show bardzo to przeżywa i chciałaby cofnąć czas. Co jeszcze powiedziała?

Karolina i Bartek z „Love Island” doszli do finału, ale u boku innych partnerów. Po emisji show postanowili dąć sobie szanse, ukrywając swoje uczucie przed partnerką uczestnika. Jaqueline nakryła ich razem w łóżku, o czym opowiedziała w mediach społecznościowych, a na pare spadła ogromna krytyka. Teraz w rozmowie z Party.pl Karolina wróciła wspomnieniami do tamtego dnia i opowiedziała, jak się z tym wszystkimi czuje. Okazuje się, że uczestniczka show bardzo żałuje swojego zachowania ponieważ wie, że zraniła niewinną kobietę.

Jest mi niesamowicie głupio i jakbym mogła cofnąć czas — tylko tego się nie da zrobić. Chciałam, żeby to oni rozwiązali i dopiero pójść do Jaqueline i ją przeprosić. (...) Bardzo, ale to bardzo jest mi źle, że tak to wszystko wyszło po Jaqueline. Niesamowicie ją polubiłam i jest bardzo wartościową kobietą.

— powiedziała Karolina.