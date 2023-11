Dorota w programie "Rolnik szuka żony" 10 walczyła o serce Waldemara. Kiedy uczestniczka wiedziała już, że rolnik wybierze Ewę, sama postanowiła podziękować mu za udział w programie i odjechała z gospodarstwa. Nie obyło się bez łez zarówno ze strony Doroty, jak i Waldemara, a nawet Ewy. Teraz Dorota z "Rolnika" pochwaliła się nowym zdjęciem, być może z nagrań finałowego lub świątecznego odcinka programu i zaskoczyła metamorfozą. Internauci porównują kandydatkę Waldemara do znanej aktorki!

Dorota po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" wróciła do swojego dawnego życia i 6-letniego synka. Uczestniczka sama zdecydowała się odjechać z gospodarstwa Waldemara, choć rodzice rolnika wyraźnie darzyli ja sympatią. Na najnowszym zdjęciu, którym Dorota pochwaliła się w mediach społecznościowych widać piękną i uśmiechniętą kobietę. Co prawda, kandydatka Waldemara nie zdradziła czy jest zakochana, ale widać, że od czasu programu sporo się zmieniła, a internauci piszą wprost, że Dorota wygląda jak Katarzyna Bujakiewicz.

Dorota zareagowała na ten komplement i napisała:

Zobacz także: Artur i Sara z "Rolnik szuka żony" są razem po programie? W sieci wrze!

W komentarzach fani "Rolnika" odnieśli się też do zachowania Waldemara i kontrowersji, jakie wywołuje. Padły dość mocne słowa:

Matko, szkoda by było Pani dla Waldemara.. serio, serio....

Matko, szkoda by było Pani dla Waldemara.. serio, serio....

Dorota z "Rolnik szuka żony" błyskawicznie zareagowała i stanęła w obronie Waldemara:

Nie oceniajmy ludzi tak pochopnie, bo jako człowiek jest cudownym człowiekiem, a tv pokazuje to co chce pokazać by była oglądalność. Nie zapominajmy o tym

napisała Dorota z 'Rolnika'