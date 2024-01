Waldemar z "Rolnik szuka żony" opublikował relację z urodzin Doroty. Tego dnia para świętowała w rodzinnym gronie, ale nie zabrakło romantycznej niespodzianki. Wygląda na to, że rolnik naprawdę świetnie sobie radzi organizując przyjęcia dla najbliższych. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Waldemar z "Rolnik szuka żony" pokazał, jak zorganizował urodziny Doroty

Waldemar i Dorota są najbardziej zaskakującą parą 10. edycji "Rolnik szuka żony". Choć początkowo ich relacja wywoływała ogromne emocje, to dziś widzowie randkowego hitu Telewizji Polskiej kibicują parze i trzymają kciuki za ten związek. Tymczasem Waldemar właśnie pokazał, jak rodzinnie spędzają czas i okazuje się, że naprawdę lubią grę w kręgle. To właśnie tak rolnik spędzał urodziny, syna, a teraz Doroty.

Mojego syna urodziny tydzień temu świętowałem w kręgielni na Kujawach, a dzisiejsze urodziny Dorotki świętujemy w województwie śląskim.Wspaniała rodzinna zabawa i do tego zdrowa rywalizacja - napisał na Instagramie Waldemar

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Wygląda na to, że wszyscy doskonale bawili się w kręgielni, a internauci są pod wrażeniem pary, która tworzy idealną patchworkową rodzinę. Pod relacją z urodzin Doroty pojawiło się mnóstwo życzeń i słów wsparcia dla pary:

Wszystkiego co najlepsze dla Dorotki i dla Was

Tworzycie wspaniałą rodzinę. Cieszę się, że spędzacie miło czas

Piękne życzenia w spełnianiu swoich marzeń .miłości i samych dobrych ludzi wokół siebie dla Dorotki.

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Rodzinne wyjście na kręgle to nie jedyna niespodzianka dla Doroty. Waldemar zaskoczył też swoją partnerkę podczas wspólnego wyjazdu w góry i po powrocie ze szlaku czekała na nią taka niespodzianka. Wygląda na to, że Waldemar to prawdziwy romantyk.

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" Instagram @bully_b33