Anna i Jakub z hitowego show TVP, "Rolnik szuka żony" cieszą się ogromną sympatią widzów - świadczy o tym choćby fakt, że za każdym razem, gdy rolniczka stwarza fanom przestrzeń do zadawania pytań na Instagramie, jej skrzynka pęka w szwach od wiadomości! Tym razem Ania z "Rolnika" zdecydowała się odpowiedzieć na kolejne kluczowe pytanie i poruszyła ważną kwestię dotyczącą swojej przyszłości.

Anna z "Rolnik szuka żony" przekazała kolejne radosne wieści

Choć Anna Derbiszewska dała się poznać widzom w programie pod tytułem "Rolnik szuka żony", niektórzy wiedzą, że rolniczka para się również nieco inną profesją - bohaterka show TVP nie ukrywa, że zajmuje się również wizażem, m.in. stylizacją brwi. Teraz okazuje się, że ciężarna Anna z "Rolnika" ma poważne plany na przyszłość związane z kosmetyką!

Podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie, jeden z fanów Anny z "Rolnik szuka żony" poruszył temat otwarcia przez rolniczkę własnego salonu kosmetycznego. Wygląda na to, że przyszła mama ma sprecyzowane plany co do przyszłości - również te niezwiązane bezpośrednio z macierzyństwem!

Będzie - odpowiedziała z przekonaniem Anna z ''Rolnika'' na pytanie o własny salon kosmetyczny.

Rolniczka nie ukrywa, że kwestie związane z urodą są jej pasją i ostatnio wyjaśniała nawet fanom, że sama stylizuje swoje brwi z pomocą henny pudrowej. Okazuje się jednak, że Anna z "Rolnik szuka żony 10" ma również bardzo poważne zamierzenia dot. niezwiązanych z pracą kwestii.

Ostatnio ukochana Jakuba Manikowskiego odniosła się też do... organizacji ślubu. Rolniczka wyznała, że marzy jej się skromna uroczystość, najlepiej w pięknym miejscu.

Nie czuję potrzeby wyprawiania dużego wesela, już wyrosłam z marzeń o pięknej białej sukni i długim welonie itd. Wlałabym jechać w jakąś super podróż i tam wziąć ślub - sprecyzowała Anna z ''Rolnika''.

Czy plany Anny i Kuby z "Rolnika" będą miały szansę się ziścić? Tego oczywiście życzymy! Tymczasem nie tylko ta para znana z hitu TVP relacjonuje fanom kolejne etapy relacji - dopiero co Blanka z "Rolnik szuka żony" pokazała partnera i nie ukrywa, że jest u jego boku bardzo spełniona.

Śledzicie losy bohaterów ostatniej edycji show TVP?

