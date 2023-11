6 lutego podczas "Dzień Dobry TVN" Dorota Wellman musiała nagle opuścić studio! Po godzinie 10. Marcin Prokop został sam na wizji i poinformował widzów, że jego telewizyjna partnerka ma niedyspozycję i nie wiadomo czy wróci. Co się stało?

Dorota Wellman zniknęła z "Dzień Dobry TVN"! Co się dzieje z prezenterką?

Takie rzeczy na wizji dzieją się naprawdę rzadko. Dorota Wellman, jak zawsze, pojawiła się u boku Marcina Prokopa w "Dzień Dobry TVN". Ale tuż po 10. zniknęła i nie pojawiła się już do końca programu. Fani w komentarzach na Facebooku pytają o to, co się stało z ich ukochaną prezenterką.

AKTUALIZACJA:

Dorota Wellman zasłabła w czasie trwania przerwy reklamowej. Miała źle się czuć od samego rana.

- Dorota już od wejścia do studia tego poranka narzekała na nadciśnienie i skarżyła się, że boli ją serce. Ale normalnie rozpoczęła prowadzenie programu od ósmej - mówi „Faktowi” osoba z produkcji „Dzień dobry TVN”.

Pod budynkiem TVN miała pojawić się karetka pogotowania. Jednak stan dziennikarki poprawił się po chwili i gwiazda samodzielnie wyszła ze studia. Do domu zawiózł ją kierowca.

Jak się dowiedzieliśmy, niedyspozycja Doroty Wellman nie była poważna. Dziennikarka jutro wróci do pracy i poprowadzi program "Dzień dobry TVN".

- Jutro Dorota Wellman planuje poprowadzić DDTVN - powiedziała nam Paulina Sztych z biura prasowego TVN.

Dorota Wellman jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek DDTVN

