Dorota Wellman uwielbia prowadzić program "Dzień Dobry TVN" i na całe szczęście, nie zamierza z niego rezygnować. Szuka jednak innych wyzwań, by móc stale się rozwijać i mieć motywację do działania:

VIVA!: Telewizja śniadaniowa daje Ci poczucie spełnienia?

Dorota Wellman: Nie. Telewizję śniadaniową uwielbiam, bo bardzo lubię pracować na żywo. Jest tam różnorodność, zmiana, a ja nie lubię się nudzić. Jeden temat lekki, łatwy i przyjemny, a drugi bardzo poważny, społeczny. To jest magazyn telewizyjny, w którym możemy opowiedzieć o wszystkim. Ale dla mnie to jest za mało. Chciałabym zrobić program rozrywkowy, bo jestem człowiekiem zabawy, chciałabym zrobić program społeczny skierowany do kobiet. „Dzień dobry” kocham, bo mam tam adrenalinę i cudownego partnera, z którym możemy wszystko, ale to nie znaczy, że nie mogłabym zrobić więcej.