Jeśli zrobilibyśmy ranking gwiazd, które najmniej mówią o swoim życiu prywatnym, Dorota Wellman byłaby zdecydowaną liderką. W showbiznesie istnieje jako dziennikarka, a nazwanie jej celebrytką byłoby obrazą. Ostatnio jednak, w krótkim wywiadzie nie szczędziła słów krytyki pod swoim adresem.

Dziennikarka od 31 lat jest szczęśliwą żoną polskiego fotografa Krzysztofa Wellmana. Prezenterka bardzo chroni swoje życie prywatne, sama decyduje kiedy i co z niego zostanie ujawnione. W ostatnich dniach udzieliła jednak wywiadu w Fakcie, w którym opowiedziała o relacjach z mężem:

Doceniam w moim mężu tolerancję. Ze mną trudno żyć, a jemu się to udaje. Czasami jestem zołzą. Nie ma mnie w domu, a jak wracam, to odreagowuję emocje. Jestem niespokojna, ciągle bym coś chciała robić i trudno za mną nadążyć. Mąż wszystko toleruje i bardzo mu za to dziękuję – czytamy.