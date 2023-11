2 z 5

Program "Dorota inspiruje" pojawi się w wiosennej ramówce stacji HGTV, informuje portal Wirtualnemedia.pl. Pierwszy odcinek nowego show zobaczymy późną wiosną. Oznacza to, że zdjęcia ruszą już niebawem! Najprawdopodobniej będzie to jedyny program z udziałem Doroty Szelągowskiej w wiosennej ramówce stacji. Niezwykle lubiane przez widzów "Domowe rewolucje" i "Dorota was urządzi" będą miały przerwę w emisji.