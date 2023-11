1 z 5

Dorota Szelągowska jest w ciąży i spodziewa się narodzin drugiego dziecka. Gwiazda poinformowała właśnie swoich fanów na Facebooku, że przeprowadziła się do domu, w którym mieszkała kilka lat temu, dając przy okazji do zrozumienia, że jej dotychczasowe lokum bez windy nie sprawdza się w zaawansowanej ciąży. Uwagę fanów zwróciło jednak zupełnie co innego - Dorota Szelągowska najwyraźniej zdradziła, że wyszła za mąż! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

