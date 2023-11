Reklama

Co za niespodzianka! W wielkim finale 9. edycji programu "The Voice of Poland" zaśpiewa Doda! Artystka zaprezentuje swój najnowszy singiel "Nie wolno płakać"! Będzie towarzyszyć jej kwartet smyczkowy. Co więcej - tuż po jej show odbędzie się premiera teledysku. Drugą gwiazdą muzyczną wieczoru będzie zaś LP - autorka mega hitu "Lost on you".

Premiera nowego singla Dody - kiedy?

Największe jednak emocje i tak budzi występ Dody. Fani, pod postem na Facebooku "The Voice of Poland" są zgodni, że to ona powinna być trenerem w kolejnej edycji. Czy tak się stanie? Ciężko powiedzieć - występ na scenie w programie na pewno jest dobrym znakiem ;)

Nowy singiel Dody "Nie wolno płakać" będzie promować jej najnowszy album, którego premiera odbędzie się już 25 stycznia. Został on nagrany z wielką orkiestrą smyczkową ku pamięci jej ukochanej babci. W czwartek artystka udostępni fragment nowej piosenki.

Finał The Voice of Poland 9 - kiedy?

Finał show odbędzie się 1 grudnia o godzinie 20:05 w TVP 2. O zwycięstwo powalczą Maksymilian Kwapień z grupy Piotra Cugowskiego, Ania Deko z drużyny Grzegorza Hyżego, Natalia Zastępa - podopieczna Michała Szpaka oraz Marcin Sójka, którym opiekuje się Patrycja Markowska.

W sobotni wieczór czeka nas więc mnóstwo emocji i wzruszeń!

