Odejście ukochanej babci było dla Dody wielkim ciosem. Artystka mocno przeżyła Jej śmierć, dziś jednak stara się z tym pogodzić - choć jak sama zaznacza, nie jest to proste Formą terapii będzie zaś... płyta, która powstaje na jej życzenie! Gwiazda nagrywa album z ukochanymi piosenkami babci, ponadto - pojawią się tam premierowe utwory. W grudniu swoją premierę będzie miał zaś singiel "Nie wolno płakać", do którego wokalistka kręciła niedawno teledysk. Będzie on niezwykły - Doda postanowiła bowiem... Zresztą, zobaczcie sami co nam zdradziła w wyjątkowym wywiadzie!

Doda nagrywa nowy album - będzie bardzo wyjątkowy i emocjonalny!

Poniżej - zdjęcia z planu teledysku Dody!