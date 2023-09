Doda w rozmowie z "Party" odniosła się do krytyki, jaka spadła na nią po finale jej show w Polsacie - "12 kroków do miłości". Gwiazda nie poczuła nic do żadnego z kandydatów, z którym chodziła na randki, jednak w ostatnim odcinku ogłosiła, że jest zakochana. Niektórzy nie mogli ukryć rozczarowania. Artystka tłumaczy, że program miał zupełnie inny cel niż znalezienie jej męża: To program rozrywkowy, który ma bawić, ale nie moim kosztem. Zaczęłam i skończyłam go jako singielka i nie żałuję - mówi w "Party" Doda. Doda jest zakochana! Komentuje finał swojego show O Dodzie znów jest głośno! Po wydaniu bestsellerowej płyty "Aquaria" i finale swojego show w Polsacie "12 kroków do miłości" gwiazda na chwilę zniknęła z sieci, by móc... nacieszyć się swoim nowym związkiem! W ostatnim odcinku programu artystka wyznała, że jest zakochana. Następnie przez długi czas ukrywała, kim jest jej nowy partner. Okazało się, że to Dariusz Pachut - ratownik medyczny, podróżnik i sportowiec. Doda i jej ukochany wybrali się niedawno na rajskie wakacje do Wietnamu i dopiero po kilku dniach pokazali pierwsze oficjalne zdjęcie jako para. Okazuje się, że wokalistka nie ma zamiaru epatować swoimi uczuciami w sieci. Nie chce więc zdradzać, jakim mężczyzną jest Dariusz: Niczego nie zdradzę, ponieważ uważam, że miłość nie potrzebuje publiczności, a publiczność nie powinna potrzebować detali z mojego życia prywatnego [...] Czuję się jak każda inna zakochana osoba. Wspaniale! Przecież niczym nie różnię się od innych zakochanych kobiet. Nie jestem z Jowisza ani z Saturna. - mówi w "Party" Doda. Po finale programu "Doda. 12 kroków do miłości" niektórzy widzowie poczuli się rozczarowani, że gwiazda nie wybrała żadnego...