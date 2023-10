Nowy program Dody "Doda. Dream show" to format, w którym oprócz kulis występów i kariery wokalistki, widzowie mogą zobaczyć także kadry z jej życia prywatnego. Dlaczego Doda zdecydowała się właśnie na taki zabieg w show? Zdradziła to w rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim.

Doda o połączeniu życia prywatnego i pracy

Każdy, kto obserwuje poczynania Dody w showbiznesie wie, że wokalistka niezwykle profesjonalnie podchodzi do swojej pracy, a każdy jej koncert jest perfekcyjnie przygotowanym występem i prawdziwym show. Gwiazda nie ukrywa, że to właśnie dzięki determinacji i ciężkiej pracy znalazła się w miejscu, w którym jest teraz. Niedawno Doda zaskoczyła wyznaniem o tym, że pokazywanie prywatności w showbiznesie nie było dobrą dla niej decyzją, a mimo to widzowie "Doda. Dream show" mogą oglądać elementy spoza sceny w programie.

Jaki wpływ na karierę Dody ma jej życie prywatne? W rozmowie z nami wokalistka i bohaterka "Doda. Dream show" opowiedziała o tym, dlaczego zdecydowała się na pokazanie fragmentów swojej codzienności w programie.

- Pokazanie mojej mamy, przyjaciół, partnera w jakichś tam krótkich scenkach jest zaakcentowaniem, jak ważne są dla mnie te osoby, że jestem rodzinna, jestem przyjacielska, że jestem bardzo oddana w miłości. (...) Jak jedno się sypie, to reszta się też sypie - wyznała Doda w rozmowie z nami.

Co jeszcze podczas wywiadu opowiedziała Doda o życiu prywatnym i jakie kulisy "Doda. Dream show" zdradziła? Zobaczcie nasze video, by się o tym przekonać.

