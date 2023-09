Doda dzieli się wieściami. Fani podzieleni: "Weź się zastanów" 

Doda ma powody do radości i to nie byle jakie. Po latach w końcu udało jej się spełnić jedno z marzeń. O wszystkim poinformowała dziś na Instagramie, a co na o fani? Reakcja niektórych może ją rozczarować.

Doda podpadła fanom

W ostatnim czasie w życiu Dody dzieje się naprawdę dużo. Wraz ze Smolastym wydała singiel, który okazał się wielkim hitem, przygotowuje się do koncertów, a do tego już 4 września rusza jej własny program "Doda. Dream Show". Ostatnio nawet w relacji na Instagramie Doda przyznała, że ma dość i czuje się dręczona. Mimo natłoku obowiązków znalazła czas, żeby... wystartować z własną marką! Piątkowym popołudniem ogłosiła, że właśnie rusza jej sklep z suplementami i kosmetykami! Nie ukrywa radości i dumnie zachęca internautów do pierwszych zakupów. Ale właśnie... jak na tę nowinę zareagowali fani?

Zobacz także: Doda pokazała konfrontację z menadżerem. "Nie miałem odwagi jej powiedzieć"

Przy okazji krótkiego ogłoszenia Doda pokazała reklamę sklepu. Ta wywołała mieszane uczucia wśród obserwatorów. Jedni wydają się nią zachwyceni, ale inni - wręcz przeciwnie.

- Trochę bazarowa ta zajawka

- Filmik promocyjny kiepski i dosyć "tani", ale zerknę na stronę

- A mi to trochę przypomina reklamę j'adore z Charlize Theron

- Próbuję przeczytać opis produktu- nie ma nic. To trochę za mało że od Dody.

- Doda weź się kobieto zastanów, ta reklama jest tak wulgarna, że masakra. Czy naprawdę uważasz, że cycki muszą być na pierwszym planie i tyłek w reklamie kosmetyków i suplementów. To już jest chore

Ku uciesze Dody znalazło się też grono, które pogratulowało jej nowego biznesu. Tymczasem my przypominamy, że już w najbliższy poniedziałek na Polsacie startuje "Doda. Dream Show". W programie wokalistka opowie o kulisach swojej pracy. Zobaczymy, jak przygotowuje się do występów i jak sława wpływa na nią i jej najbliższych.

