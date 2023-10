„Doda. 12 kroków do miłości” to wyjątkowy program, w którym jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek spróbuje odnaleźć miłość życia. Doda nie byłaby jednak sobą, gdyby kandydatom nie postawiła bardzo ostrych wymagań! Jacy mężczyźni przebrnęli zatem castingi? Jakiego partnera szuka Doda? Sprawdźcie szczegóły!

"Doda. 12 kroków do miłości": Jakiego mężczyzny szuka Doda?

Produkcja programu „Doda. 12 kroków do miłości” otrzymała od Dody listę kryteriów, jakie muszą spełnić potencjalni kandydaci. Jak się okazało, musieli to być atrakcyjni fizycznie mężczyźni w wieku +/- 10 lat od wieku Dody. Istotną rolę dla gwiazdy odgrywało również uzębienie kandydatów, ponieważ Doda zwraca na to szczególną uwagę! Ponadto kandydaci musieli reprezentować także „akceptowalny” status materialny, aby ograniczyć ryzyko, że motywacją ich działań są pieniądze. Oprócz tego, aby zaimponować Dodzie, musieli mieć również jakieś osiągnięcia zawodowe czy pasje. Ważne było również stabilne poczucie własnej wartości, aby zmniejszyć ryzyko, że kandydaci będą traktować Dodę i jej osiągnięcia jako trampolinę do własnej kariery.

Kto zatem przeszedł przez gęste sito castingu? To między innymi prawnik, trener personalny, model, dwóch obcokrajowców, ginekolog i terapeuta. Średnia wieku panów wyniosła 38 lat. Czy któryś z mężczyzn zdobędzie serce piosenkarki? Przekonamy się o tym już niedługo! Pierwszy odcinek programu "Doda. 12 kroków do miłości" już 3 września o godzinie 20.00 w Polsacie! Przypomnijmy, że Doda na czas programu zamieszkała w willi za 4 miliony złotych!

Tymczasem zobaczcie fragment pierwszego odcinka. Wszystkiego dowiecie się oglądając nasze wideo powyżej!