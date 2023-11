1 z 5

Jan i Małgosia okazali się jedną z najbardziej kontrowersyjnych par piątej edycji „Rolnik szuka żony”. Najpierw stwierdzili, że jest między nimi chemia. Na randce deklarowali, że jeszcze nie mogą mówić o ślubie, ale na pewno jest między nimi uczucie. Okazuje się, że Małgosia przeprowadziła się do Jana i wszystko było na dobrej drodze do stworzenia stałego związku. Ogromnym zaskoczeniem okazał się finałowy odcinek "Rolnika"! To wtedy wszyscy dowiedzieliśmy się, że para nie jest już razem, a tak przynajmniej wynikało z tego, co mówił rolnik. Zaskoczenie było tym większe, bo sama Małgosia... o wszystkim została poinformowana na wizji!

Zobaczcie, jak doszło do rozstania Jana i Małgosi! Nie uwierzycie, co o tej sytuacji sądzą fani programu...

