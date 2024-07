Anna Michalska to rolniczka, która wzięła udział w programie "Rolnik szuka żony 2". Rolniczka w finałowym odcinku zerwała zaręczyny z Mariuszem i oddała mu na wizji pierścionek. Internauci szybko okrzyknęli ją materialistką. Powód? Ponoć pierścionek był kupiony za pieniądze matki Mariusza. Teraz Ania Michalska wyznaje w Super Expressie, dlaczego oddała pierścionek na wizji i czy pieniądze rzeczywiście są dla niej istotne w związku.

Pierścionek oddałam, gdyż tak naprawdę te zaręczyny nigdy nie powinny mieć miejsca . Po kilku dniach znajomości nie można składać takich deklaracji. Te zaręczyny nie powinny się odbyć przed kamerami, przed publicznością. Ludzie pytają, dlaczego oddałam pierścionek przed kamerami, skoro tak się broniłam, żeby przed kamerami go nie przyjmować. Właśnie z tego powodu. Skoro przyjęłam go przed kamerami to chciałam go przed kamerami oddać - wyznała na łamach gazety rolniczka.