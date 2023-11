W ostatnim odcinku "Top Model" z programem pożegnał się Denis Chmielewski. Uczestnik odmówił wykonania zadania, które polegało na zapozowaniu przed obiektywem aparatu nago! Jurorzy byli bardzo zawiedzeni zachowaniem Denisa, tym bardziej, że taka sesja zdjęciowa ma miejsce praktycznie w każdym sezonie show. Uczestnik skomentował opuszczenie domu modeli na Instagramie. Dobór zdjęcia chyba nie był odpowiedni. Zobaczcie!

Denis odpadł z "Top Model"

Joanna Krupa mocno trzymała kciuki za Denisa Chmielewskiego. Niestety uczestnik "Top Model 8" odpadł w piątym odcinku programu. 25-latek odmówił rozebrania się do sesji zdjęciowej, a co za tym idzie jurorzy nie otrzymali zdjęcia do oceny. Denis odpadł z show. Decyzję jurorów skomentował na Instagramie. Krótki opis opatrzył zdjęciem, na którym nie ma koszulki. Mało tego model stoi półnagi pod prysznicem!

I denior odpadł ????????‍♂️ - napisał Chmielewski w sieci.

Co ciekawe, na Instagramie Denisa nie brakuje odważnych zdjęć. Uczestnik często pozuje w samej bieliźnie, nie brakuje też zdjęć z łóżka!

W Paryżu Chłop na golasa latał, tylko na castingi się ubierał! A tu kamerki się wystraszył ????????????‍♂️???????? pozdro Wujek! - napisał Jakob Kosel pod zdjęciem Denisa.

