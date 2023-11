Najnowsza edycja "Top Model" przynosi widzom naprawdę sporo emocji! Program ruszył zaledwie kilka tygodni temu, ale o jego uczestnikach już zrobiło się głośno. Wydaje się, że największe zainteresowanie wzbudza Klaudia El Dursi. Dziewczyna zachwyciła jury na castingu i otrzymała "złoty bilet", dzięki któremu trafiła bezpośrednio do domu modeli. Niestety, decyzja jurorów nie spodobała się internautom, którzy ostro krytykowali piękną uczestniczkę show.

Teraz wszystko wskazuje na to, że niektórzy uczestnicy "Top Model" również nie są zachwyceni Klaudią... W ostatnim odcinku programu doszło do wymiany zdań między nią a Kingą!

Kłótnia Kingi i Klaudii w "Top Model"

Już na początku ostatniego odcinka Klaudia żartowała, że pozostali uczestnicy raczej jej nie polubią. Wszystko przez to, że jako jedyna otrzymała "złoty bilet", a na dodatek wygrała pierwszą konkurencję w "Top Model".

Najpierw złoty bilet, pierwszy panel wygrany. No zabiją mnie, jak nic będę miała robaki w jedzeniu - śmiała się Klaudia. To jest absurdalne, ale czuje się winna, że wygrałam - dodała.

Niestety, bardzo szybko okazało się, że Klaudia rzeczywiście ma konflikt z jedną z uczestniczek show. El Durski miała żal do Kingi za to, że nie chciała pokazać jej swojego zdjęcia z sesji. Klaudia postanowiła wyjaśnić całą sytuację!

- Mogę słówko z tobą zamienić? - powiedziała Klaudia.

- A musimy?- odpowiedziała Kinga.

- Czy ty musisz być dla mnie taka chamska? - nie odpuszczała Klaudia.

- Nie jestem dla ciebie chamska - zapewniała Kinga.

- Jesteś dla mnie bardzo niemiła.

Wymiana zdań przerodziła się w kłótnię, którą próbował zakończyć Denis. Niestety, dziewczyny nie pogodziły się, a oskarżenia Klaudii mocno zabolały Kingę, która nie potrafiła powstrzymać łez. Następnego dnia okazało się, że w kolejnym zadaniu uczestnicy "Top Model" zostali podzieleni na grupy. Co ciekawe, w jednej z nich znalazły się Kinga i Klaudia. Uczestnicy musieli sami się wystylizować i zrobić sobie sesję.

Prosto, głowę w pionie Kinia, nie ziewaj! - mówiła Klaudia do Kingi.

Co ciekawe, Kinga była najlepsza w tym zadaniu, a jej zdjęcie wygrało. Klaudia podkreślała, że to ona wykonała fotkę i jej również należą się brawa za pracę. Po powrocie do domu na uczestników programu czekała Joanna Krupa. Podczas rozmowy z Klaudią jurorka nawiązała do jej kłótni z Kingą.

- Słyszałam, że troszkę się tu dzieją dramy - zaczęła Joanna Krupa. - Była taka mała sytuacja. Wyciągnęłam do niej rękę, a ona mi fuknęła "nie muszę z tobą rozmawiać" - mówiła Klaudia. Mam nadzieję, że udowodniłam, że nie we mnie tkwi problem - dodała.

Czy to już koniec wojny między Klaudią a Kingą? Tego dowiemy się z nowych odcinków "Top Model"!

Klaudia pokłóciła się z inną uczestniczką "Top Model"

Po czyjej jesteście stronie?