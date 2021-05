"Rolnik szuka żony": Krystyna Kamińska poddała się operacji powiększenia piersi i jest zachwycona! "Bardzo się cieszę, bardzo"

Krystyna Kamińska z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na prawdziwą metamorfozę. Bohaterka programu TVP, powiększyła sobie piersi! Jak na razie jest tuż po operacji, więc efektami nie może się jeszcze pochwalić, ale z tego co mówi, jest naprawdę zachwycona. Dodała szereg zdjęć ze szpitala na swoim InstaStory.

Krystyna Kamińska szukała swojego szczęście w programie w czasie drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Tego jedynego jednak tam nie poznała, mimo że starała się zdobyć względy jednego z rolników, Roberta. Kilka lat po tym programie Krystyna zelektryzowała widzów, ponieważ poinformowała, że od 2016 roku jest w związku małżeńskim z kobietą. Krystyna i Agnieszka wzięły ślub w Edynburgu. Od tego czasu wizerunek bohaterki "Rolnik szuka żony" zmienił się diametralnie. Najpierw kobieta schudła aż 13 kilogramów, a teraz poddała się operacji powiększenia piersi. Z tego co mówi, jest bardzo szczęśliwa, a operacja się udała:

Już jestem po. Czuję się dobrze. (...) Nic mnie nie boli, leki przeciwbólowe na pewno działają. Piersi są piękne. Nic nie widzę, nic nie mogę dotykać. Nawet jak mogę, to póki co się boję. Bardzo się cieszę, bardzo - opowiadała zachwycona na swoim InstaStory.

Jak Krystyna czuje się po operacji? Jest już po wszystkim i niedługo Krystyna wyjdzie ze szpitala, odbierze ją żona Agnieszka:

Odpoczęłam niesamowicie podczas narkozy, bardzo przyjemnie ją wspominam. Gdybym wiedziała, że to jest taki odpoczynek, to chyba częściej bym się operowała. Nie byłam śpiąca po, nie wymiotowałam. Teraz zbieram się do domu. Moja kochana po mnie przyjedzie - opowiada zadowolona Krystyna Kamińska.