Reklama

Dawid Posiadło wrócił z nową płytą po niemal 2-letniej przerwie. Jego fani odliczali dni do momentu, aż na sklepowych półkach pojawi się krążek pt. "Małomiasteczkowy", który promował singiel o tym samym tytule. Dawid Podsiadło pojawił się w "Dzień Dobry TVN", co nie jest częstym widokiem. Na co dzień piosenkarz stroni bowiem od tego typu występów, ponieważ woli się skupić na tworzeniu muzyki. Płyta musi mieć jednak swoją promocję, stąd pewnie decyzja o pojawieniu się w popularnej śniadaniówce.

Na kanapie czekała na niego Magda Mołek oraz Marcin Meller. Ostatni z nich podkreślał, że jest ogromnym fanem wokalisty i nie może przestać słuchać jego najnowszej płyty. Niestety, według niektórych widzów, ten duet prowadzących nie poradził sobie podczas rozmowy z Dawidem Podsiadło...

Zobacz także: Dawid Podsiadło odczuł niechęć ze strony innych gwiazd. Artyście nie zrobiło się miło...

Dawid Podsiadło w "Dzień Dobry TVN": hejt na Mołek i Mellera

Dawid Podsiadło opowiadał przede wszystkim o swojej płycie "Małomiasteczkowy". Piosenkarz wspomniał także o tym, co robił, gdy zniknął z polskiego show-biznesu. Muzyk pojechał między innymi na Islandię, która go zachwyciła. Magda Mołek chciała wyciągnąć od niego nieco więcej opowieści o tej wyprawie i sięgnąć "głębiej" do jego duszy.

- Jaki to był moment? - dopytywała Magda Mołek. - No, to był taki moment, kiedy wyjechałem na Islandię - odpowiedział jej w swoim stylu Dawid Podsiadło, który najwidoczniej nie chciał opowiadać zbyt wiele o swoich prywatnych sprawach.

Dawid Podsiadło słynie z dowcipnego języka i ze specyficznego poczucia humoru. Niestety, w odczuciu wielu widzów Magda Mołek i Marcin Meller, choć są doświadczonymi dziennikarzami, nie do końca odnaleźli się w konwencji narzuconej przez ich gościa.

- Prowadzący sobie nie poradzili... Dawid super! - Prowadzący do bani - Gdzie kunszt dziennikarski? Cóż, następnym razem szybko zmienię kanał tv... - Dawid świetny, szkoda tylko, że trafił akurat na taką parę prowadzących. Mołek i Meller totalnie nie rozumieją jego poczucia humoru, zawieszali się, przez co rozmowa była sztywna - stwierdzili widzowie "Dzień Dobry TVN".

Nie zabrakło jednak głosów, które twierdziły, że rozmowa była naprawdę udana.

- Bardzo pozytywny wywiad ???? - Wywiad z Dawidem to przygoda, dla prowadzących pewnie większa, bo nieprzewidywalna :) - Uwielbiam Was obu - nigdy się nie zmieniajcie - na tle bufonady jesteście królami naturalności - czytamy pod zdjęciem, które opublikował Marcin Meller.

Oglądaliście ten wywiad? Jak wasze wrażenia? Czy prowadzący naprawdę nie poznali się na poczuciu humoru Dawida Podsiadło?

POLECAMY: Dawid Podsiadło ma dziewczynę?! To znana polska piosenkarka! Poprosiliśmy ją o komentarz

Marcin Meller jest fanem Dawida Podsiadło

Instagram

Reklama

Widzieliście jego występ w "DDTVN"?