Serwis Pomponik podał zaskakujące informacje! Według ich informatora Dawid Podsiadło spotyka się ze znaną, polską aktorką!

Dawid Podsiadło chodzi z Zofią Wichłacz z "Miasta 44". Mam tylko taką informację bez żadnych medialnych dowodów, które mogą ją zilustrować, ale jest na 100 procent pewna - czytamy we wspomnianym serwisie.

Co ciekawe, Dawid Podsiadło do tej pory spotykał się z niejaką Eweliną, z którą podobno planował nawet ślub. Co więc łączy go z Zosią Wichłacz? Postanowiliśmy zadzwonić z tym pytaniem do gwiazdy "Miasta 44", jednak Zosia nie chciała rozmawiać w tej sprawie.

Kim jest Zofia Wichłacz?

Zosia Wichłacz to wyjątkowo utalentowana aktorka młodego pokolenia. Zofia ma tylko 23 lata, a już teraz udało jej się zagrać u takich reżyserów, jak choćby Jan Komasa ("Miasto 44"), Kasia Adamik ("Amok") czy też sam mistrz Wajda! ("Powidoki"). Widzowie mogą ją także kojarzyć z bardzo dobrze przyjętego serialu "Belfer 2". Obecnie aktorka bierze udział w zdjęciach do nowego serialu Agnieszki Holland pt. "1983", który jest produkowany dla Netflixa. Premiera zapowiadana jest jeszcze na ten rok.

Czy już niedługo Dawid Podsiadło i Zofia Wichłacz zadebiutują razem w show-biznesie? Czas pokaże!

Dawid Podsiadło spotykał się z Eweliną

Zosia zajęła miejsce jego narzeczonej?

Ładna? Zofia Wichłacz na premierze filmu "Amok".