Dawid Kwiatkowski był gościem "Pytania na śniadanie" i pod studiem TVP zjawiło się mnóstwo jego fanek, które marzyły o rozmowie i zdjęciu z ich idolem. Dawid w studiu TVP zaśpiewał swój nowy utwór „Yin Yang”, który nagrał z Hanią Hołek, uczestniczką programu "The Voice od Poland". Premiera teledysku do tego utworu odbyła się wczoraj na SnapCzacie. Wizycie Dawida w programie musiało tradycyjnie towarzyszyć duże zamieszanie, bo mnóstwo fanek przyjechało z samego rana na Woronicza w Warszawie, żeby spotkać się z piosenkarzem. Śpiewały jego piosenki, krzyczały jego imię. Dawid Kwiatkowski po programie, wyszedł do fanek, rozdał kilka autografów, przytulił kilka z dziewczyn, a później wsiadł szybko do auta i odjechał z... Saszan. Młoda wokalistka jest przyjaciółką Dawida, ale poza przyjaźnią podobno nie łączy ich nic więcej, więc fanki mogą być spokojne :-).

