W październiku na antenie Polsatu pojawiło się nowe show "SuperDzieciak", w którym uczestnicy prezentują swoje talenty. Ich występy ocenia jury w skład, którego wchodzą Roma Gąsiorowska, Dariusz Michalczewski, Magdalena Stużyńska i Dawid Kwiatkowski. Młody artysta jest idolem dla wielu dzieciaków, które zgłaszają się do programu. W rozmowie z Party.pl przyznał, co pomaga mu w nawiązaniu pozytywnych relacji z osobami zgłaszającymi się do "SuperDzieciaka". Co powiedział?

Reklama

Sam jestem dzieckiem! I to jest chyba najważniejszy taki myk, że dzieciak siedzi za stołem jurorskim, więc fajny mam kontakt z tymi dziećmi. Ta droga, którą oni chcą przejść, ja przeszedłem niedawno i mam informacje, które mogę im przekazać.

Na czym skupia się Dawid Kwiatkowski oceniając uczestników?

Jak nie trudno się domyślić muzyk szczególną uwagę poświęca występom wokalnym i w tej kwestii jest w stanie poradzić najwięcej:

Całą uwagę przykuwam do dźwięków, bo jestem wokalistą. Ale staram się obiektywnie oceniać wszystkie występy.

A jakie minusy ma udział w tego typu show? Posłuchajcie!

ZOBACZ: Czego Dawid Kwiatkowski nauczył się od Magdy Stużyńskiej? Nie zgadniecie:)

Zobacz także