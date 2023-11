Już niedługo na antenie TVN zobaczymy kolejną edycję programu "Azja Express". Jak zwykle zagadką jest, kto weźmie udział w show. Tym razem jednak pojawiło się dodatkowe pytanie. Nikt nie wie, kto zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak w roli prowadzącej. Serwis Plejada podał nazwisko gwiazdy, która prawdopodobnie zostanie gospodynią "Azja Express". Czy Daria Ładocha faktycznie przyjęła taką propozycję? Mamy jej komentarz!

Daria Ładocha poprowadzi "Azja Express"?

Od miesięcy fani programu "Azja Express" zastanawiają się, kto poprowadzi ich ulubione show. Wśród nazwisk najczęściej wymieniano Małgorzatę Rozenek-Majdan, która była jedną z największych gwiazd pierwszej edycji. Mocną kandydatką do tej roli okazała się także Aleksandra Domańska. Przypomnijmy, że aktorka wraz ze swoim bratem wygrała 3. edycję show.

Teraz z kolei serwis Plejada podał, że to Daria Ładocha ma poprowadzić "Azja Express 4". Tak przynajmniej twierdzi źródło portalu związane z produkcją show. Spytaliśmy o to samą Darię Ładochę. Jej komentarz dał nam do myślenia.

Jestem w Azji na wyprawie - odpisała nam lakonicznie celebrytka i odesłała nas do swojej menedżerki.

Daria aktualnie przebywa na wakacjach w Azji. Na tę chwilę nie możemy potwierdzić udziału Darii w programie. Jeśli coś się zmieni na sto procent was poinformuję - zapewniła nas Ilona Franczyk.

Faktycznie, Daria Ładocha przebywa obecnie w Azji. Na jej Instastory można obserwować nagrania z tej wyprawy. Czyżby w ten sposób szykowała się do nowego wyzwania i pogłębiała swoją wiedzę na temat tego zakątku świata, aby w programie nikt jej nie zagiął?

Kim jest Daria Ładocha?

Daria Ładocha od lat związana jest ze stacją TVN. Możemy ją zobaczyć między innymi w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie pokazuje przepisy na zdrowe i ciekawe dania. W 2016 roku celebrytka wygrała program "Agent. Gwiazdy". Pasją Darii Ładochy jest podróżowanie. Na jej Instagramie możemy podglądać wyprawy gwiazdy. Z każdej z nich przywozi nowe inspiracje kulinarne. Daria Ładocha jest także mamą dwóch uroczych córek, które chętnie gotują z mamą. To między innymi one zainspirowały celebrytkę do założenia bloga, na którym pokazuje przepisy na smaczne dania dla najmłodszych.

Dlaczego Agnieszka Woźniak-Starak odeszła z "Azja Express"?

Agnieszka Woźniak-Starak od początku była związana z programem "Azja Express". To ona za każdym razem czekała na uczestników na mecie każdego wyścigu. Dlaczego więc celebrytka zdecydowała się zrezygnować z tego popularnego show? Nie bez znaczenia był skandal, który wybuchł w trakcie 3. edycji programu. Przypomnijmy, że podczas jednego z zadań Filip Chajzer oraz Tomasz Karolak wymuszali na mieszkankach Ameryki Południowej całusy, aby móc zaliczyć tę konkurencję. To nie spodobało się widzom, którzy uznali zachowanie gwiazdorów za molestowanie.

Wstyd mi za 10. odcinek programu Ameryka Express. Mimo że jest to fantastyczny format, w którym oglądamy nie tylko zmagania uczestników, ale również najpiękniejsze zakątki świata i w luźnej, rozrywkowej formie staramy się przybliżyć inne kultury, to zadania, przed którymi stawiani są nasi bohaterowie, często budzą również moje wątpliwości. (...) I dlatego dziś z przykrością stawiam sobie pytanie, czy powinnam ten program nadal prowadzić? Przyjmuję wszystkie zarzuty, zgadzam się z nimi i ze swojej strony mogę powiedzieć jedynie: PRZEPRASZAM - napisała wtedy Agnieszka Woźniak-Starak, po czym zrezygnowała z prowadzenia show.

Czy teraz to właśnie Daria zastąpi ją w tej roli? Myślicie, że się sprawdzi? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Daria Ładocha w 2016 roku wygrała program "Agent. Gwiazdy". Czy to doświadczenie pomoże jej w "Azja Express"?

Agnieszka Woźniak-Starak, po odejściu z "Azja Express", została prowadzącą programu "Big Brother"

