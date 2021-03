Roxie Węgiel ma dopiero 16 lat a warsztat wokalny, jakiego mogłaby jej pozazdrościć niejedna dorosła koleżanka z branży. Teraz na oczach widzów mierzy się z nowym wyzwaniem - tym razem jako tancerka. I chociaż te umiejętności przydadzą jej się potem na scenie, to zdaje sobie sprawę, że wiele jeszcze musi się nauczyć. W pierwszy odcinku "Dance Dance Dance" Roxie Węgiel musiała zmierzyć się z krytyką ze strony Agustina Egurroli, a jego słowa doprowadziły ją do łez. Nastolatka była totalnie rozbita, jednak w ostatnim odcinku programu postanowiła odnieść się do tamtej sytuacji.

Roxie Węgiel komentuje swój płacz w "Dance Dance Dance"

Roxie Węgiel wraz z koleżanką Oliwią Wieczorem to najmłodszy duet trzeciej edycji "Dance Dance Dance". I chociaż tydzień temu pierwszy taniec poszedł im bardzo dobrze, to solówka Roxie została oceniona krytycznie przez Agustina Egurrolę.

To wykonanie było nudne i szkolne. Wszystko było płaskie. A to człapanie pod ścianą zabiło to, co było na początku -szczerze wyraził swoją opinię juror

Ambitnej Roxie początkowo trudno było pogodzić się z krytyką jurora, a na jej twarzy pojawiły się łzy. W wczorajszym odcinku postanowiła odnieść się do tej surowej oceny i skomentować swoją emocjonalną reakcję przed kamerami:

Nie sądziłam, że się tak otworzę emocjonalnie w tym programie. Chyba nikt nie lubi pokazywać gorszych emocji. Usłyszałam na scenie słowa, które w jakimś stopniu były krytyką, ale trzeba się z tym zmierzyć i będę robić wszystko, aby było lepiej - przyznała szczerze

Roxie Węgiel tydzień temu popłakała się przez ocenę Agustina Egurroli

Roxie Węgiel przyznała, że nie lubi pokazywać gorszych emocji, ale krytykę przyjęła bardzo mobilizująco i będzie starała się być coraz lepsza.