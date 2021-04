"Dance Dance Dance": Agustin Egurrola o występie Roxie Węgiel:  "Jestem trochę zirytowany". Potem zaskoczenie! 

Roksana Węgiel i Oliwia Górniak w "Dance Dance Dance" zatańczyły do utworu Bruno Marsa "Uptown Funk". Dziewczyny nie ukrywały mocnego zdenerwowania. W ostatnich odcinkach każdy ich występ był dość mocno krytykowany przez Agustina Egurrolę. Mimo, że nastolatki mogą liczyć na wsparcie i docenienie ze strony Idy Nowakowskiej czy Joanny Jędrzejczyk, za każdym razem bardzo przeżywały ostre komentarze Agustina. Dzisiejszy występ jednak odczarował surowego jurora. I choć nie obyło się bez delikatnych uszczypliwości, choreograf w końcu pochwalił dziewczyny!

Agustin Egurrola docenił pracę Roxie i Oliwii, mimo to nie ocenił ich wysoko?

Roxie Węgiel i Oliwia Górniak przyznały, że ostatni tydzień przygotowań był dla nich bardzo trudny. Przez większość tygodnia nie zgrywały się, a próby w ogóle nie szły. Górę brało zmęczenie, ale także zniechęcenie. Poprzeczkę, jaką postawił im Agustin ciężko było przeskoczyć, do tego doszło mnóstwo innych obowiązków...

Dziewczyny udowodniły jednak, że pokonały wszelkie przeciwności. Gdy dziś weszły na scenę, oczarowały jurorów i otrzymały najwyższe jak dotąd noty! Ida Nowakowska była zachwycona występem, doceniając profesjonalizm młodych adeptek tańca. Przyznała dziewczynom 8,5 punktu. Joanna Jędrzejczyk z kolei dała się ponieść talentowi dziewczyn, doceniła ich ciężką pracę i naprawdę niezwykły poziom, jaki osiągnęły. Od sportsmenki Roxie i Oliwia otrzymały 10 punktów! Gdy przyszło do oceny Agustina Egurroli, widać było, że dziewczyny bardzo się stresują. On za to zaczął swoją ocenę bezlitosnymi słowami, które okazały się na szczęście jedynie żartem:

Ja jestem troszkę zirytowany dlatego, bo obiecałyście, że będzie dobry występ, a tu się okazuje, że to był świetny występ!

Agustin zwrócił uwagę, że dziewczyny wypracowały wszystkie uwagi o których im mówił. Poprawiły pracę nóg, synchronizację, a Roxie w końcu poczuła się z Oliwią komfortowo i przestała za nią "podążać". Słowem, dziewczyny nareszcie stały się doskonałym duetem!

Też to zauważyliście?

Zobacz także: "Dance Dance Dance": Roxie Węgiel płakała przez Egurrolę. Dopiero teraz zdecydowała się skomentować ten incydent

Roxie i Oliwia przyznały, że w ostatnim tygodniu królowało zmęczenie i zniechęcenie. Mimo tego dały najprawdopodobniej najlepszy występ w tym odcinku!

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Agustin przyznał dziewczynom 7 punktów. Jak na jego surowość to naprawdę dobry wynik.