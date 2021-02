"Dance Dance Dance": Internauci dokuczają Pawłowi z "Rolnik szuka żony". Nie wierzą, że ma szansę na parkiecie! 

Paweł i Marta zakochali się w sobie na planie "Rolnik szuka żony". On poszukiwał miłości, ona również ale musiała pamiętać, że ma również córeczkę i to jej dobro jest dla niej najważniejsze. Na szczęście zarówno rolnik i jak Stefania bardzo szybko złapali nić porozumienia. Marta nie mogła lepiej trafić! I chociaż program "Rolnik szuka żony" już się skończył to zakochani wciąż kontynuują swoją medialną przygodę, tym razem zobaczymy ich na parkiecie "Dance Dance Dance". Nie wszyscy widzowie mimo sympatii są jednak przekonani, co do tego czy Paweł poradzi sobie jako tancerze. Rolnik postanowił odpowiedzieć na krytyczne komentarze.

Widzowie nie wierzą w zdolności Pawła z "Rolnik szuka żony" w "Dance Dance Dance"?

Dla Pawła Bodziannego "Dance Dance Dance" będzie już trzecim programem telewizyjnym, w którym weźmie udział. Kilka lat temu postanowił sprawdzić swoje siły w survivalowej "Wyspie przetrwania". Następnie z sukcesem szukał miłości w "Rolnik szuka żony". Tam poznał Martę a później również jej córeczkę Stefanię. Związek rolnika i jego programowej ukochanej kwitnie, a wraz z miłością zyskali również sympatię widzów. Teraz okazało się, że hitowy program TVP o miłości nie zakończył ich kariery w telewizji. Paweł oraz Marta z "Rolnik szuka żony" wystąpią 3. edycji "Dance Dance Dance", ale nawet sami fani nie są przekonani czy to jest dobry pomysł. Nie wszyscy wierzą w to, że Paweł może zawładnąć parkietem:

Raczej nie wyglądasz na tancerza

Paweł postanowił odpowiedzieć na ten komentarz:

Wyglądać nie muszę, ważne abym na scenie dobrze zatańczył. (...) Ten program to dla mnie przede wszystkim zabawa, ale chcę w nim wypaść jak najlepiej, dlatego teraz ciężko trenuję. Jeżeli ktoś myśli, że 40-letni rolnik chce w tym wieku zacząć robić karierę jako tancerz, to ma niezłe poczucie humoru

A może warto się wstrzymać i poczekać ze swoim osądem co najmniej do pierwszego odcinka, aby dać szansę uczestnikom się zaskoczyć?

Paweł i Marta z "Rolnik szuka żony" wystąpią w 3. "Dance Dance Dance".